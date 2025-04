Leganes - Barcelona: transmisja. Gdzie oglądać mecz w TV i online? | 12.04.2025

to nie koniec problemów

Leganes - FC Barcelona: gdzie oglądać? O której mecz?

Barcelona po rozbiciu Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów wraca na krajowe podwórko. Między meczami ćwierćfinałowymi zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Leganes, czyli potencjalnym spadkowiczem z La Liga. Zwycięstwo Blaugrany w tym spotkaniu jest konieczne, jeśli zamierza utrzymać fotel lidera tabeli i sięgnąć po mistrzostwo. Aktualna przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi cztery punkty.

Rozpoczynający się w sobotę, 12 kwietnia o godz. 21:00 mecz Leganes - FC Barcelona obejrzysz w telewizji tradycyjnej jak i w internecie.

Leganes - FC Barcelona: transmisja w Betclic

Transmisja tego meczu będzie dostępna u bukmachera Betclic. Aby ją obejrzeć, należy spełnić dwa proste warunki:

Posiadać aktywne konto u bukmachera Betclic

ORAZ

Mieć dodatni stan konta

LUB

Postawić dowolny zakład w ciągu 24 godzin poprzedzających transmisję online

W przypadku spełnienia obu warunków wystarczy zalogować się na stronę Betclic i znaleźć transmisję online w sekcji “na żywo” w menu głównym w serwisie bukmachera.

Leganes - FC Barcelona: transmisja w TV

Sobotni mecz Leganes - Barcelona w ramach 31. kolejki La Liga rozpocznie się o godzinie 21:00. Można go śledzić w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport.

Leganes - Barcelona: gdzie oglądać online?

Istnieje możliwość obejrzenia tego spotkania również w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do platformy CANAL+ online, gdzie transmitowane są te same mecze, co w telewizji.

Leganes - Barcelona: typuj w Betclic

Mecz Leganes - Barcelona można wytypować oczywiście u bukmachera Betclic, czyli tam, gdzie będzie dostępna jego transmisja.

Wielkim faworytem sobotniej rywalizacji jest Barcelona. Kurs na jej zwycięstwo wynosi raptem 1.31, zaś w przypadku ewentualnej wygranej Leganes jest to aż 7.40. Kurs na remis wynosi z kolei 5.20. Co ciekawe, Blaugrana w tym sezonie zdążyła już polec w starciu z tym rywalem - w ramach 17. kolejki Leganes sensacyjnie ograło na wyjeździe giganta 1-0.