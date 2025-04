Leganes - FC Barcelona 0:0

Bramki:

Kartki: Altimira

Leganes: Dmitrović - Rosier, Altimira, Sergio Gonzalez, Saenz, J. Hernandez - Raba, Cisse, Tapia, Rodriguez - Diomande

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Martinez, Balde - Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Na żywo Leganes - FC Barcelona 7' Żółta kartka dla Altimiry za faul na Yamalu. To wychowanek Barcelony grający w Leganes. 6' Pierwsza akcja Leganes i od razu rzut rożny dla gospodarzy. 5' Pozycja była korzystniejsza dla Polaka, ale jego strzał przeleciał wysoko nad bramką. 4' Rzut wolny dla Barcelony. Przy piłce Raphinha i Lewandowski... 3' Yamal szukał dośrodkowaniem Lewandowskiego, ale obrońca wybił piłkę na rzut rożny. 2' Raphinha ładnie wprowadzony w pole karne, ale w jego centrum zabrakło zawodnika Barcelony i tylko pierwszy rzut rożny w tym meczu. 1' Już w pierwszej akcji Lewandowski szukał prostopadłego podania do kolegi w pole karne, ale został zablokowany. 1' Barca rozpoczęła mecz! Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej Leganes sensacyjnie wygrało w Barcelonie 1:0. Bramkarz Dmitrović był wtedy bohaterem meczu - dziś Lewandowski ponownie się z nim zmierzy. 20:55 Piłkarze wychodzą z tunelu! 20:50 Rozgrzewka już za nimi 20:40 Już za 20 minut początek meczu! Dobra wiadomość - zarówno Szczęsny, jak i Lewandowski znaleźli się w pierwszym składzie! Witamy w relacji na żywo z meczu Leganes - FC Barcelona w ramach 31. kolejki La Liga! Początek spotkania o godzinie 21:00.

FC Barcelona po wielkim zwycięstwie w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund (4:0) jest już jedną nogą w półfinale, co z pewnością ułatwia przygotowania do weekendowego spotkania w lidze z Leganes. A to wcale nie musi być spacerkiem i jest pewnego rodzaju szansą do rewanżu - w rundzie jesiennej drużyna Hansiego Flicka sensacyjnie straciła punkty z ligowym kopciuszkiem. W grudniu przed własną publicznością Barca przegrała z Leganes 1:0! Kilka świetnych okazji zmarnował wtedy Robert Lewandowski, który z pewnością będzie szukał kolejnych goli. W 30 kolejkach La Liga zdobył ich 25 i prowadzi w klasyfikacji strzelców, a we wszystkich występach w koszulce Barcelony ma już 99 trafień i dziś może przekroczyć magiczną "setkę".

Leganes - Barcelona na żywo online

Piękny czas w klubie ze stolicy Katalonii przeżywa też Wojciech Szczęsny, który od stycznia jest pierwszym wyborem trenera i w 21 rozegranych meczach nie poniósł jeszcze porażki. Nic nie wskazuje na to, by w starciu z Leganes miał stracić miejsce w bramce, więc z pewnością będzie chciał przedłużyć tę znakomitą serię. Cała Barcelona chce z kolei co najmniej utrzymać 4 punkty przewagi w tabeli nad Realem Madryt i zbliżyć się do mistrzostwa. Dopiero po ostatnim gwizdku zacznie myśleć o rewanżu z Borussią, który i tak powinien być w kontekście awansu formalnością.