Leo Messi potwierdził! Wybrał nowy klub, to nie będzie Barcelona, serca fanów „Dumy Katalonii” złamane

Saga z Leo Messim dobiega końca. Wiele mówiło się o tym, że Argentyńczyk może wrócić do FC Barcelona, ale pojawiły się także głosy, że zainteresowane sprowadzeniem go są także saudyjskie kluby, które skusiły już m.in. Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante czy Karima Benzemę. Ostatecznie jednak Leo Messi postanowił wybrać się za ocean, a dokładnie do Interu Miami, stosunkowo nowego klubu, który został założony przez Davida Bekhama.

Leo Messi podjął decyzję. Nie ma odwrotu

Swoją decyzję Messi ogłosił w rozmowie z katalońskimi mediami „Mundo Deportivo” i „Sport”. – Zamierzam dołączyć do Interu. Nie domknąłem tego jeszcze w stu procentach. Do ustalenia jest jeszcze kilka szczegółów, ale zdecydowaliśmy, że musimy iść naprzód – przekazał Argentyńczyk. Wielu fanów miało nadzieję, że Messi wróci do Barcelony, jednak z doniesień medialnych wynika, że nie potrafił zaufać ponownie władzom tego klubu. Mistrz świata z 2022 roku występował w Barcelonie w latach 2004 - 2021 i rozegrał dla "Dumy Katalonii" 778 meczów, w których strzelił 672 gole i zanotował 303 asysty. Z powodu problemów finansowych klubu w 2021 roku odszedł do PSG, z którym tego lata nie przedłużył umowy.