Leo Messi wróci do Barcelony? Media podają pilną wiadomość, jego ojciec nie dogadał się z PSG!

Leo Messi zaliczy powrót do Barcelony? Mimo że piłkarz reprezentacji Argentyny cieszy się w Paryżu wielkimi zarobkami, jak i statusem gwiazdy, tak ponoć nie ma ochoty, aby kontynuować swoją przygodę z drużyną z Parc De Princes. Ojciec zawodnika, Jorge Messi był w środę na spotkaniu z działaczami francuskiego giganta i rozmowy na temat przedłużenia umowy jego syna miały spełznąć na niczym, w związku z czym on sam przyleciał do Katalonii. Tamtejsze media uchwyciły ojca kapitana Albicelestes w Barcelonie, a tamtejsze media mówią otwarcie, że piłkarz może wrócić do drużyny Barcy.

Leo Messi wróci do Barcelony? Media nie mają wątpliwości

Zdaniem francuskiego "L'Equipe", Argentyńczyk jest bardzo bliski powrotu do Barcelony, gdyż nie chce już występować w PSG. Media nie wykluczają także scenariusza, w którym Argentyńczyk zdecydowałby się na grę w Stanach Zjednoczonych.

- Leo Messi rozważa dwie opcje na swoją przyszłość: Inter Miami lub powrót do Barcelony, gdzie wszystko się zaczęło. Jednak w tej chwili Inter Miami prowadzi w wyścigu o jego podpisanie - pisze "L'Equipe".

💣💥 Os cuenta @JijantesFC 💥💣JORGE MESSI después de la reunión con el PSG ha viajado a Barcelona, acaba de llegar hace unos minutos al aeropuerto del Prat pic.twitter.com/yPBVzAAnpE— Gerard Romero (@gerardromero) February 15, 2023