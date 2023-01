Lewandowski będzie miał kłopoty? Słynny napastnik chce iść do Barcelony, media nie mają wątpliwości

Pierre-Emerick Aubameyang dołączy ponownie do Barcelony? Były gracz "Dumy Katalonii", który w letnim okienku transferowym przeszedł do Chelsea może być bohaterem transferu powrotnego na Camp Nou. Jak donosi "AS", Gabończyk nie jest szczęśliwy na Stamford Bridge i chętnie sprawdziłby się ponownie w klubie, w którym radził sobie bardzo dobrze i miał nawet o swoim powrocie rozmawiać z trenerem Blaugrany - Xavim.

Lewandowski będzie miał konkurenta do składu? Gwiazda Chelsea chce do Barcelony

Ostatnie miesiące były dość ciężkie dla Aubameyanga. Gabończyk został bez żalu oddany przez Arsenal do Barcelony, gdzie stał się bardzo ważnym elementem ataku klubu z Katalonii. Niestety dla Gabończyka, w letnim okienku transferowym do klubu trafił Lewandowski, a ten zaczął szukać miejsca, gdzie mógłby regularnie grać. Padło na Chelsea, gdzie niestety nie radzi sobie tak dobrze, stąd też ma nadzieję na to, aby wrócić. Jak dowiedział się "AS", były napastnik BVB kontaktował się już z Xavim w sprawie powrotu, ale ten nakazał mu cierpliwość mówiąc, że transfer będzie możliwy, jeśli klub opuści Memphis Depay. Czy będziemy świadkami powrotu piłkarza z Afryki w przedstawicielu LaLiga?

