Lewandowski kuszony przez legendę! Powiedział, gdzie Polak powinien odejść, nie ma cienia wątpliwości!

Robert Lewandowski nie może być zadowolony z sezonu 2023/2024 w Barcelonie. Polak zawodzi swoją skutecznością i wydaje się, że jego drogi z Barceloną się rozchodzą, a niektóre media twierdzą, że do odejścia kapitana reprezentacji Polski może dojść jeszcze tej zimy. Jedna z legend amerykańskiego futbolu - Brad Friedel rekomenduje Polakowi kierunek traferu i jest przekonany, że spodobalby się on kapitanowi "Biało-Czerwonych".

Robert Lewandowski zmieni klub? Legenda rekomenduje mu kierunek

Jak przekonuje były bramkarz reprezentacji USA, Lewandowski powinien spróbować swoich sił w MLS. Zdaniem Amerykanina, gra za oceanem będzie dobrym rozwiązeniem dla piłkarza polskiej kadry.

- Liga tak się rozwinęła, że żaden z poważnych piłkarzy, jacy tu przyjeżdżali, nie narzekał na jej poziom (...) Na pewno duże możliwości komercyjne. Polak mógłby liczyć na ciekawe kontrakty reklamowe. Ze sportowego punktu widzenia widzę jednak kilka zagrożeń, na które trzeba zwrócić uwagę (...) W sumie większość. Pierwszy klub, jaki przychodzi mi do głowy, to Chicago Fire. Mieszka tam mnóstwo Polaków, więc Lewandowski mógłby liczyć na wsparcie dużej społeczności. Poza tym Chicago to wspaniałe miejsce do życia - mówi były golkiper w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".