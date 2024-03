Lewandowski musiał przejść pilne badania po meczach reprezentacji. Już wiadomo, czy zagra w najbliższym meczu Barcelony

Dobry początek roku Lewandowskiego

Obecny rok jest póki co zdecydowanie lepszy dla Roberta Lewandowskiego od poprzedniego. Polski napastnik wrócił do dobrej formy strzeleckiej w klubie, czego najlepszym przykładem był ostatni mecz przerwą reprezentacyjną, gdy „Lewy” w starciu z Atletico zanotował dwie asysty i strzelił gola. Również w reprezentacji Polski idzie mu lepiej – choć w meczu z Walią nie miał może tak dużego wpływu na wynik, to ostatecznie kadra osiągnęła cel, jakim był awans na EURO 2024. Po powrocie do klubu nie było jednak pewne, czy zagra od razu w kolejnym meczu.

Lewandowski przeszedł badania. Wiadomo, czy zagra z Las Palmas

Na nagraniach po meczu z Walią było widać, że Lewandowski utyka i sam przyznał, że nabawił się urazu jeszcze w pierwszej połowie. Później jednak zapewniał, że wszystko będzie dobrze, choć kibice nie mogli być tego pewni w 100 procentach. Teraz jednak badania wykazały, że faktycznie nie ma przeciwwskazań, by Lewandowski wystąpił w meczu z Las Palmas.

Jak podaje „Mundo Deportivo”, Lewandowski jest gotowy do gry i powinien pojawił się w pierwszym składzie w nadchodzącym spotkaniu. – Pomimo zmęczenia po obu meczach reprezentacyjnych, badania wykazały, że jest w pełni gotowy, by zagrać – czytamy. Dla klubu, który ma ogromny problem z kontuzjami w tym sezonie, to bardzo ważna wiadomość. FC Barcelona zagra z Las Palmas już dziś, czyli 30 marca.