Mallorca - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Mallorca - FC Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Mallorca - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 26.09

FC Barcelona po sześciu kolejkach jest liderem La Liga. "Duma Katalonii" to obok Girony jedyny niepokonany zespół w lidze, choć niewiele brakowało, by w ostatnim meczu to się zmieniło. Celta Vigo przyjechała do Barcelony i do 80. minuty sensacyjnie prowadziła 2:0. Wtedy do roboty wziął się jednak Robert Lewandowski, który dwoma golami w samej końcówce doprowadził do remisu, a w 89. minucie Joao Cancelo zapewnił drużynie trzy punkty. Zwycięstwo 3:2 wobec porażki Realu Madryt w derbach z Atletico (1:3) oznaczało przeskoczenie "Królewskich", ale piłkarze Barcy nie mają czasu, by się tym nacieszyć. Już trzy dni po wygranej z Celtą rozegrają kolejny mecz, tym razem na wyjeździe z RCD Mallorca.

Piłkarze z Majorki są na drugim biegunie tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. W dotychczasowych sześciu meczach zgromadzili tylko 5 punktów, a w weekend przegrali z Gironą 5:3. Teraz czeka ich starcie z innym zespołem z czołówki La Liga z Katalonii i faworytem z pewnością będzie Barcelona. Polskich kibiców najbardziej interesuje, czy Robert Lewandowski utrzyma znakomitą formę z ostatnich spotkań. Polski napastnik strzelił gola w każdym z ostatnich pięciu spotkań klubowych, notując łącznie 6 trafień i 3 asysty. Czy na Majorce uda mu się podtrzymać tę serię?

Mecz Mallorca - FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 26 września, o godzinie 21:30. TRANSMISJA w TV na kanale Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!