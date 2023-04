Marcin Najman skierował te słowa w kierunku Roberta Lewandowskiego! "El Testosteron" nie mógł się powstrzymać, szczery przekaz

Anna Lewandowska przyjechała do Polski, a kamery nie mogły odwrócić od niej uwagi! Co za stylizacja, pokazała klasę!

Robert Lewandowski w ostatnim czasie nie błyszczy skutecznością, jak choćby w pierwszej połowie sezonu w lidze hiszpańskiej. Kapitan reprezentacji Polski dwukrotnie na listę strzelców wpisał się 1 kwietnia, wówczas "Duma Katalonii" spotkała się z Elche. 34-latek nie popisał się jednak podczas meczów kadry w ramach eliminacji mistrzostw Europy, a podczas "El Clasico" w Pucharze Króla został zdetronizowany przez Karima Benzemę, który popisał się efektownym hat-trickiem. Przez co podopieczni Xaviego musieli przełknąć gorycz porażki. Mimo to, słabszej skuteczności Lewandowski nadal prowadzi w klasyfikacji strzelców LaLiga z dorobkiem 17 trafień i 6 asyst.

Marcin Najman postanowił pomóc Robertowi Lewandowskiemu! "El Testosteron" dał radę kapitanowi reprezentacji Polski

Marcin Najman na co dzień występuje na galach freak fightowych, jednak w mediach społecznościowych często się wypowiada na różne tematy, tym razem "El Testosteron" postanowił doradzić Lewandowskiemu, aby odzyskał skuteczność sprzed kilku miesięcy. - Nie wiem czy to trafne porównanie, ale jak my graliśmy z kumplami w piłkę i jednej z nas nie chciał biegać, tylko stał pod bramką i czekał na podania , to właśnie za to, nikt mu nie podawał. Może Lewy powinien trochę po boisku pobiegać? No nie podają mu. Tak nie pogra - napisał na Twitterze Najman.

W ogólnym rozrachunku 34-latek w tym sezonie strzelił 27 goli i dołożył do tego jeszcze siedem asyst. Występując łącznie w 36 spotkaniach. Barcelona w ramach 29. kolejki zmierzy się z Getafe, będzie to kolejna szansa dla Lewandowskiego na wpisanie się na listę strzelców.

