Messi i Lewandowski zagrają razem w Barcelonie? Kolejna poszlaka daje dużo do myślenia

Lionel Messi odchodząc z FC Barcelona do Paris Saint-Germain stał się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów ostatnich lat. Wydawało się bowiem, że słynny Argentyńczyk zakończy karierę na Camp Nou. W pewnym momencie jednak nie mógł dojść do porozumienia z szefostwem i przeprowadził się z Barcelony do Paryża. Jak się okazało, trafił z deszczu pod rynnę. Nie minęło długo czasu, a francuskie środowisko przestało odpowiadać mistrzowi świata z Argentyny. W ostatnich tygodniach notorycznie pojawiają się doniesienia o tym, jak Messi jest nieszczęśliwy w stolicy Francji i na poważnie rozważa transfer. Potencjalnym kierunkiem ma być... Barcelona i powrót do szatni, w której obecnie przewodzi nasz Robert Lewandowski.

Messi wróci do Barcelony? Kolejna wskazówka

Kolejne pogłoski niespecjalnie służą poprawie sytuacji Messiego w PSG. Wygląda na to, że nie tylko on jest nieszczęśliwy w Paryżu. Tamtejsi fani również coraz częściej dają do zrozumienia Argentyńczykowi, że jego zachowanie nie będzie na trybunach tolerowane. W ostatniej kolejce Ligue 1 Messi został ponownie wygwizdany przez kibiców i wygląda na to, że jego mariaż z klubem zarządzanym przez arabskich szejków naprawdę dobiega końca. Tym bardziej, że czujni internauci zwrócili uwagę na szczegół na Instagramie.

Messi dystansuje się od PSG w internecie

Jak każdy profesjonalny sportowiec Lionel Messi dba o to, by kontaktować się regularnie z fanami w mediach społecznościowych. Na jego Instagramie regularnie pojawiają się fotki z meczów dla Argentyny czy życia prywatnego. A co z PSG? No właśnie to daje do myślenia fanom. Ostatnie zdjęcie w trykocie francuskiej ekipy jeden z najlepszych piłkarzy w historii opublikował przed miesiącem. W tym czasie na jego profilu pojawiło się 10 kolejnych postów bez żadnego związku z paryskim gigantem. PSG na próżno szukać również w opisie, na zdjęciu profilowym czy wyróżnionych relacjach. Co ciekawe, w tych ostatnich można znaleźć folder poświęcony... Barcelonie. Czyżby stara miłość nie rdzewiała?