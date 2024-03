Musieliśmy powstrzymywać łzy po usłyszeniu, co przeżyła córka Roberta Lewandowskiego. Żona piłkarza wszystko opowiedziała

Z trudem powstrzymywaliśmy łzy po usłyszeniu, co przeżyła córka Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski od lat jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, co wiąże się z ogromną popularnością. Życie na świeczniku nie jest łatwe, zwłaszcza gdy chodzi o tak przyziemne sprawy jak spędzanie czasu z rodziną. Niemal na każdym kroku musi mierzyć się za spojrzeniami kibiców, co nie jest łatwe przy wychowywaniu dzieci. Starsza z córek "Lewego" - Klara - skończy w tym roku 7 lat, a młodsza Laura cztery. Powoli są one coraz bardziej świadome, co widać zwłaszcza po Klarze. Otwarcie opowiedziała o tym niedawno żona piłkarza i matka jego dzieci - Anna Lewandowska. 35-latka zdecydowała się na bardzo szczerą rozmowę z Januszem Schwertnerem, w której odsłoniła trudy wychowywania córek u boku piłkarskiej gwiazdy.

- To jest największe wyzwanie dla nas jako rodziców: mieć na uwadze jej perspektywę, ewentualne obawy, towarzyszyć jej w tym, wspierać. Zdajemy sobie sprawę, że to dla niej sytuacja zastana, a przecież bardzo nieoczywista, trudna do przyswojenia dla dziecka. Był czas, gdy to wszystko ją przerażało. Szliśmy razem, a ona pytała: “mamo, dlaczego, jak jesteśmy na spacerku i spędzamy razem czas, to ciągle ktoś podchodzi i prosi o zdjęcie?”. Wprost komunikowała, że jej się to nie podoba - ujawniła Lewandowska. Przez chwilę Robert podjął nawet stosowne kroki.

Anna Lewandowska opowiedziała o trudnych chwilach córki Klary

- Kiedyś Robert miał podobną sytuację. Byli gdzieś razem z Klarą, grupka osób chciała zrobić sobie z nim zdjęcia. Zauważył, że nasza córka nie czuje się komfortowo. Wtedy postawił granicę: żadnych zdjęć, autografów, gdy dzieci są z nami. To wynikało z troski, nie z braku szacunku do fanów. Jakiś czas później znów byli gdzieś we dwoje. Grupa dzieciaków zauważyła Roberta i też liczyła na fotki. Chciał być konsekwentny, ciągle miał w głowie, jak to działa na Klarę. Ale wtedy ona nagle go poprosiła: “tatuś, zobacz, te dzieci tak bardzo chcą z tobą zdjęcie, proszę, zrób to!”. Robert dopytał, czy na pewno będzie się z tym dobrze czuła. “Tak, tato, one tak bardzo cię uwielbiają!”. Nas to ujmuje, bo to wynika z jej empatii, empatii młodego, sześcioletniego człowieka. Z jej umiejętności analizowania emocji innych. Najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to nie pomóc jej tej wrażliwości pielęgnować - dopowiedziała żona napastnika FC Barcelony.