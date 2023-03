i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Kontuzja Lewego

Nagły zwrot w sprawie Lewandowskiego. Polak usłyszał ważną wiadomość, można odetchnąć

Grzegorz Kuś 22:04

Robert Lewandowski nie przyzwyczaił kibiców do kontuzji, ale obecnie zmaga się z drobnym urazem. Przez to opuścił m.in. El Clasico w półfinale Pucharu Króla, jednak na szczęście jego koledzy z Barcelony radzą sobie pod jego nieobecność. W tle ostatniego ligowego meczu z Valencią doszło do nagłego zwrotu ws. Lewandowskiego, a fani mogą głęboko odetchnąć.