Nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu po tym, co zrobił Robert Lewandowski tuż przed finałem! Wymowny gest

Barcelona weszła z przytupem w 2025 rok. Podopieczni Hansiego Flicka po dwóch porażkach na koniec poprzedniego roku z Leganes i Atletico Madryt wrócili na zwycięską ścieżkę. 4 stycznia "Blaugrana" z ogromną łatwością pokonała w Pucharze Króla Barbastro. W spotkaniu nie zabrakło polskich akcentów, czyli debiutu Wojciecha Szczęsnego oraz dwóch trafień w wykonaniu Roberta Lewandowskiego.

Wydawało się, że w Superpucharze Hansi Flick postawi na podstawowego bramkarza od początku sezonu, czyli Inakiego Penę. Ku zdziwieniu wszystkich niemiecki szkoleniowiec wskazał ponownie na Szczęsnego, a wszystko przez ogromną wpadkę hiszpańskiego bramkarza, o której później poinformował Flick.

👨🏻‍⚖️ El castigo a Iñaki Peña ha servido de ejemplo Los jugadores del Barça se esmeran en llegar a su hora... y 'recaditos' para Lewandowski de sus compañeros📹 @JLAllegue92 pic.twitter.com/4s71WpQPLf— MARCA (@marca) January 11, 2025

Robert Lewandowski spojrzał na telefon i wykonał gest triumfu! Polak od razu wbiegł do autobusu

Szczęsny wykorzystał swoją szansę i po dwóch meczach między słupkami w Barcelonie zachował czyste konto. Wszystko wskazuje na to, że w finale Superpucharu Flick także postawi na Polaka.

Do kuriozalnej sytuacji doszło po meczu z Bilbao. Wszyscy piłkarze "Dumy Katalonii" rozdawali autografy i po chwili zaczęli biec do autobusu. Lewandowski zanim jednak dołączył do kolegów w autokarze pokazał im telefon i wykonał gest triumfu, można się domyślać, że było to nawiązanie do spóźnienia Peny.

Cała sytuacja została została nagrana i udostępniona na profilu "Marca" na "X". Trzeba przyznać, że wyglądało to bardzo zabawnie.