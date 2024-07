Nieciekawe wieści dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Ta diagnoza oznacza kłopoty

To już oficjalne! Ewa Pajor w Barcelonie, wielki transfer w kobiecej piłce stał się faktem

Transfer Pajor do Barcelony

Ledwo Lewandowski wrócił z EURO, a już zastąpią go w Barcelonie? Nagłe informacje w sprawie piłkarza!

Trzęsienie ziemi w Barcelonie? Gigantyczny problem wizerunkowy klubu Lewandowskiego, szokujące, co wypisywał pracownik „Dumy Katalonii”

to nie powinno mieć miejsca

Kolejny wielki talent trafi do Realu? Porozumienie coraz bliżej, miliony euro na stole

Zespół Marcelo Bielsy w ćwierćfinale wyrzucił z rozgrywek Brazylię. Serię rzutów karnych, które rozstrzygnęły zmagania dwóch południowoamerykańskich gigantów, poprzedziły zadziwiające sceny z udziałem selekcjonera „canarinhos”, Dorivala, wręcz... zignorowanego przez jego podopiecznych, gdy domagał się uwagi z ich strony.

Urugwaj wyszedł zwycięsko z rywalizacji z drużyną z „Kraju Kawy”, ale doznał poważnego osłabienia. Po 33 minutach spotkania boisko – ze łzami w oczach, skrywając twarz w dłoniach – opuszczał Ronald Araujo. Powodem była kontuzja uda, za które wcześniej – próbując zablokować centrę Guilherme Arany – złapał się z grymasem bólu, po czym runął na murawę.

„To uraz mięśniowy” - informował Marcelo Bielsa, sugerując poczekanie na wyniki badań. Te – jak sugeruje dziennik „AS” - przyniosły kiepską diagnozę „Wszystko wskazuje na kontuzję mięśnia dwugłowego uda lewej nogi. Jeśli to się potwierdzi, konieczne będzie od 6 do 8 tygodni leczenia” - napisał Javi Miguel.

To kolejna z bardzo nieciekawych wieści dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Na EURO nie pojechał przecież holenderski rekonwalescent, Frenkie de Jong. W miniony piątek zaś, podczas meczu Niemcy – Hiszpania, kontuzji wykluczającej go z mistrzostw (i być może również z przygotowań Barcy do sezonu) doznał Pedri.

Wracając zaś do Ronalda Araujo dodać trzeba, że zanim zszedł z boiska, stał się się jeszcze „bohaterem” scysji z... kolegą klubowym. Urugwajczyk najpierw uderzeniem barkiem w plecy Endricka rzucił na ziemię nowego gracza Realu. I... natychmiast sam na nią padł, bo w obronie młodszego rodaka – używając rąk! - stanął Raphinha! Ostatecznie obaj piłkarze Blaugrana – zaproszeni „na pogadankę” przez sędziego Darío Herrerę – uniknęli konsekwencji kartkowych.

Le honra y mucho a Raphinha esto. Sale a defender a Endrick, su compañero de selección, frente a Ronald Araujo.?￰゚ムマ?￰゚ムマpic.twitter.com/ZRUqQwvM5s— Madrid Sports (@MadridSports_) July 8, 2024

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien zakończyć reprezentacyjną karierę? Tak Nie Trudno powiedzieć