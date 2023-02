Niemcy nie mogli odmówić sobie tej przyjemności! Okropne drwiny z Roberta Lewandowskiego i Barcelony po sensacyjnej porażce

Tuż przed rozpoczęciem meczu Almeria - FC Barcelona, to ekipa z Robertem Lewandowskim w składzie była murowanym faworytem do zgarnięcia kompletu punktów. "Duma Katalonii" przewodzi w tabeli ligi hiszpańskiego, natomiast Almeria zajmowała przed meczem przedostatnie, 19. miejsce. Barcelona nie zaprezentowała się jednak najlepiej w meczu 23. kolejki, w pierwszej połowie nie oddając ani jednego, celnego strzału na bramkę rywali, a w drugiej części meczu zrobiła to zaledwie raz. Sensacyjną porażkę 0:1 oraz niemoc gwiazd Barcelony i Roberta Lewandowskiego dosadnie skomentowali nie tylko hiszpańscy dziennikarze, ale również ci z Niemiec.

Wbili ogromne szpile w Roberta Lewandowskiego i jego Barcelonę! Niemcy nie mogli odpuścić po sensacyjnej porażce

Odkąd Robert Lewandowski zamienił Bayern Monachium na Barcelonę, niemieccy dziennikarze o wiele uważniej przyglądają się polskiemu napastnikowi, dużo chętniej wytykając mu błędy i niepowodzenia. Po meczu z Almerią mieli więc masę rzeczy, do których mogliby się przyczepić, podobnie jak ich koledzy z Hiszpanii, którzy również nie zostawili suchej nitki na Lewandowskim.

- Barcelona i Lewandowski ośmieszyli się w Andaluzji - podsumował spotkanie portal "SportBuzzer" nie mając litości dla lidera La Liga oraz Roberta Lewandowskiego. Niemieccy dziennikarze poszli o krok dalej i wprost stwierdzili, że "Barcelona zrobiła z siebie idiotów", a jednym z powodów jej porażki było zbyt duże chwalenie Lewandowskiego i Ter Stegena. Hiszpańscy dziennikarze również nie byli wyrozumiali dla kapitana reprezentacji Polski. Gdy tylko ten źle przyjął piłkę w dogodnej sytuacji, na Twitterze pojawiła się masa wpisów krytykujących go za zepsucie tak ważnej akcji.

