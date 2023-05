Niewiarygodne, co może stać się w życiu Roberta Lewandowskiego. Wielkie wydarzenie o krok, to byłoby spełnienie marzeń

Długo ważyły się losy Sergio Busquetsa, którego bez wątpienia można zaliczyć do legend Blaugrany. Pierwotnie mówiło się, że środkowy pomocnik powinien zostać na Camp Nou. W środę opublikował jednak oświadczenie, w którym poinformował o swoim odejściu. - Nadszedł moment poinformowania was, że to mój ostatni sezon w barwach Barcy. To była niezapomniana droga. Od małego oglądałem mecze i marzyłem o grze w tej koszulce na tym stadionie. Ale rzeczywistość przebiła marzenia. Nie spodziewałem się, będąc w juvenilu, że spędzę 15 lat w najlepszym klubie świata. To klub mojego życia, którego byłem, jestem i będę kibicem, socio, piłkarzem, kapitanem, i w którym rozegrałem ponad 700 meczów - czytamy w oświadczeniu Busquetsa.

Lewandowski będzie miał ważną rolę w Barcelonie? Hiszpański dziennikarz o wszystkim opowiedział

Tym samym w zespole Barcelony będzie musiało dojść do zmian w radzie drużyny. Busquets pełnił rolę pierwszego kapitana drużyny i ktoś będzie musiał przejąć po nim pałeczkę. W rozmowie z "Kanałem Sportowym" hiszpański dziennikarz "AS", Javi Miguel zdradził, że jednym z członków rady drużyny, a tym samym jednym z kapitanów Barcelony ma zostać Robert Lewandowski. I to na prośbę Xaviego, który według szkoleniowca ma mieć świetne podejście do ludzi.

Lewandowski kapitanem Barcelony? Wielkie wyróżnienie dla polskiego piłkarza

Hiszpański dziennikarz dodaje, że mało kto spodziewał się tak dużego wpływu Lewandowskiego w szatni. Kapitan reprezentacji Polski ma być pomocny dla młodych zawodników i utrzymywać z nimi dobre kontaktu, co jest kolejnym argumentem za tym, aby był jednym z zawodników wyznaczonych do noszenia kapitańskiej opaski Dumy Katalonii. Gdyby faktycznie tak się stało, byłoby to wielkie wyróżnienie dla Lewandowskiego.