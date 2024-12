Niewielu dziennikarzy mogło trenować jak Lewandowski. Dziennikarz „Super Expressu” przetestował maszynę kosztującą fortunę [WIDEO]

Obrzydliwie potraktowali Roberta Lewandowskiego. I to w wielkie święto! Jak tak mogli?

Szczęsny czekał na to tygodniami! Wielki przełom w sprawie Polaka w Barcelonie. Niektórym już puściły nerwy

Dziennikarz „Super Expressu” trenował jak Lewandowski. Maszyna kosztująca fortunę

Robert Lewandowski wszedł na sam futbolowy szczyt. Po latach gry w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, został wytransferowany do Barcelony, gdzie znów radzi sobie znakomicie. Ostatnio przekroczył barierę stu bramek w piłkarskiej Lidze Mistrzów jako trzeci w historii po Cristiano Ronaldo i Leo Messim. By dojść do tego miejsca, musiał ciężko pracować przez wiele lat.

Jednym z elementów, który pomógł mu wejść na ten poziom był Footbonaut, który dostępny jest w ośrodku treningowym Borussii Dortmund. Dziennikarz „Super Expressu” Przemysław Ofiara miał okazję jako jeden z niewielu dziennikarzy przetestować to urządzenie i przygotować z tego wyjątkowy materiał wideo.

- Istnieją tylko cztery Footbonauty na świecie. My mamy jeden, Hoffenheim ma jeden, jest jeden w Almaty, a także jeden w Katarze, Aspire Academy. Mamy go od prawie 12 lat i kosztuje prawie 1,5 miliona euro – opowiadano.

Jak poszło dziennikarzowi "Super Expressu" w Footbonaucie? Zobacz na Sport.se.pl i Super Express Sport na YouTube!