Niezwykły wyczyn Roberta Lewandowskiego na wyciągniecie ręki! Kapitan reprezentacji Polski może przejść do historii, fantastyczna sprawa

Aktualnie Barcelona w lidze hiszpańskiej zajmuje trzecią pozycję za Gironą oraz Realem Madryt. "Duma Katalonii" do lidera rozgrywek, czyli "Królewskich" traci osiem punktów. Dla trenera "Blaugrany" - Xaviego są to ostatnie miesiące na ławce trenerskie, ponieważ sam zapowiedział, że rezygnuje z posady po aktualnym sezonie. Po zwycięstwie w Lidze Mistrzów w dwumeczu z Napoli i awansem do ćwierćfinału nie pozostawił złudzeń na konferencji prasowej i wyraził się jasno. - Ten wynik nie zmienia niczego w mojej decyzji. Reagujecie zbyt emocjonalnie, uspokójcie się - przekazał Hiszpan.

Podczas rewanżowego spotkania Barcelony z Napoli, podopieczni Xaviego szybko rozpoczęli strzelanie. W 15. minucie na listę strzelców wpisał się Fermin Lopez, a dwie minuty później Joao Cancelo podwyższył prowadzenie na 2:0. Po niespełna kwadransie włoska ekipa nawiązała kontakt za sprawą Amira Rrahmaniego, jednak "Azzurri" nie zdołali doprowadzić do remisu, a kropkę nad i postawił Lewandowski w 83. minucie. To było 94. trafienie kapitana reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a awans do ćwierćfinału pozwala zachować szansę na zdobycie 100. bramki w wykonaniu 35-latka.