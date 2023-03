Odpalono prawdziwą bombę co do Leo Messiego. Kibice FC Barcelona mogą zacierać ręce, wielki powrót coraz bliżej?

Robert Lewandowski wziął do ręki telefon i zaklął siarczyście. To nagranie powinien obejrzeć każdy, ważny przekaz

Rozstanie Messiego z Barceloną było jednym z najsmutniejszych obrazków w historii piłki. Wybitny Argentyńczyk spędził na Camp Nou ponad 20 lat i nie chciał stamtąd odchodzić, ale finansowy kryzys sprawił, że klub nie był w stanie zatrzymać swojej legendy. W związku z tym w sierpniu 2021 r. jeden z najlepszych piłkarzy w historii przeniósł się do PSG, jednak pobyt w Paryżu przebiega zdecydowanie poniżej oczekiwań. Fani i włodarze klubu ze stolicy Francji liczyli na to, że zespół dowodzony przez Messiego, Kyliana Mbappe i Neymara wygra upragnioną Ligę Mistrzów, ale w zeszłym sezonie w kuriozalny sposób odpadł w 1/8 finału z Realem Madryt, a w tym sezonie zdecydowanie lepszy w tej samej fazie okazał się Bayern Monachium. Bolesne porażki sprawiły, że cierpliwość w PSG dobiega końca, a jedną z ofiar zmian może zostać były gwiazdor FC Barcelona, któremu w czerwcu kończy się kontrakt. To sprawia, że plotki o wielkim powrocie do stolicy Katalonii nabierają na sile!

Wielki powrót Leo Messiego do FC Barcelona coraz bliżej?

Już jakiś czas temu prezydent Barcelony, Joan Laporta, miał rozmawiać z ojcem i agentem Messiego o powrocie piłkarza na Camp Nou. Konkretów nie ustalono, jednak zdaniem hiszpańskich dziennikarzy te rozmowy dalej trwają! - Powiedziano mi, że Messi i Barca rozmawiają o powrocie w czerwcu. Ale nie wiem nic więcej na ten temat, ani czy będzie to możliwe - powiedział dziennikarz gazety "AS", Joaquin Maroto, w radiu Cadena SER. Na Półwyspie Iberyjskim coraz głośniej mówi się o powrocie Messiego, o który ma zabiegać sam trener Barcelony!

Joan Fontes z Catalunya Radio informował jakiś czas temu, że brat Xaviego rozmawiał z bratem Messiego i rozważał przeprowadzkę 35-latka z Paryża do stolicy Katalonii. Sam Xavi miał osobiście kontaktować się z byłym kolegą z boiska i namawiać go do powrotu. Laporta oficjalnie nie chce poruszać tego delikatnego tematu, ale da się odczuć, że zależy mu na porozumieniu z Argentyńczykiem. - Widzieliśmy się. Pogratulowałem mu z powodu Argentyny. Rozmawialiśmy o hołdzie dla Leo, który darzy Barcelonę nadzwyczajną sympatią. Nie każ mi więcej mówić na ten temat, ponieważ jest w PSG i chcę to uszanować. Nie chcę rozmawiać o tym, czy mógłby wrócić jako piłkarz, ponieważ gra w PSG - mówił w "Mundo Deportivo" po mundialu. Kontrakt Messiego z PSG wygasa 30 czerwca i już niedługo powinno wyjaśnić się, co dalej z karierą siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Wielkie znaczenie z pewnością odegra zdanie jego żony i dzieci:

