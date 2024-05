Oficjalnie: Hansi Flick trenerem Barcelony! To z nim Lewandowski zdobył najważniejsze trofeum w karierze

FC Barcelona ma nowego trenera! Flick znów będzie pracował z Lewandowskim

Zamieszanie wokół Barcelony pod koniec sezonu 2023/24 było niezwykle duże – aż nieprzystające do tak wielkiego i zasłużonego klubu. Xavi już dużo wcześniej zapowiedział, że odejdzie po sezonie, a gdy władze przekonały go do pozostania w klubie, to zaraz potem... same go zwolniły! Na szczęście dla fanów „Dumy Katalonii”, którzy mogli martwić się o jakość zarządzania klubem, nowy trener pojawił się szybko i jest nim nie byle kto, tylko sam Hansi Flick.

Niemiecki szkoleniowiec nie ma aż tak bogatej kariery w roli samodzielnego trenera, jak wielu szkoleniowców w jego wieku, bowiem długo pełnił rolę asystenta Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec. W 2019 roku został jednak asystentem trenera Bayernu Monachium Niko Kovaca, a parę miesięcy później sam przejął zespół, co okazało się strzałem w dziesiątkę - „Die Roten” pod jego wodzą i z Robertem Lewandowskim w składzie zdobyli najpierw potrójną koronę, czyli mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i najważniejszą z nich wszystkich Ligę Mistrzów, a potem sięgnęli także po Superpuchar Niemiec, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Flick odszedł jednak z Bayernu po niespełna dwóch latach, a następnie przejął reprezentację Niemiec, z którą pracował nieco ponad dwa lata. Od września 2023 pozostawał bez pracy. Jak napisano w oficjalnym komunikacie klubu, Hansi Flick związał się z FC Barcelona dwuletnią umową.

