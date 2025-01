Ogromna zadyma z udziałem Viniciusa. Mecz Realu Madryt zakończony skandalem! Wynosili go z boiska [WIDEO]

Valencia – Real Madryt: Vinicius wyniesiony z boiska po czerwonej kartce

Mecz Realu Madryt z Valencią dostarczył wielkich emocji od pierwszego do ostatniego gwizdka. „Królewscy” w samej końcówce wyszarpali wygraną, utrzymując przewagę nad resztą stawki i przewodząc w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Najwięcej nie mówi się jednak ani o meczu, ani o znakomitym występie Jude'a Bellinghama, a o zachowaniu brazylijskiego gwiazdora Realu, Viniciusa.

Piłkarz „Królewskich” został wyrzucony z boiska po tym, jak zaatakował bramkarza Valencii. W tej sprawie niezawodny był VAR, który podpowiedział sędziemu o boiskowym zajściu i potencjalnej czerwonej kartce.

Po krótkiej analizie sędzia zdecydował się na pokazanie Brazylijczykowi czerwonej kartki. To otworzyło puszkę Pandory. Vinicius zaczął się awanturować i momentalnie doskoczył do niego Antonio Rudiger, który razem z członkiem sztabu szkoleniowego zmusił piłkarza do opuszczenia murawy i uniknięcia ewentualnego zawieszenia, które mogłoby być pokłosiem jego zachowania.

Tabela La Liga. Kto liderem?

Za nami już dziewiętnaście kolejek hiszpańskiej ekstraklasy. Po długim prowadzeniu w tabeli, Barcelona oddała fotel lidera. Aktualnym liderem jest Real Madryt, który w 19 meczach zgromadził 43 punkty. Ich lokalny rywal Atletico ma 41 punktów, ale rozegrało jedno spotkanie mniej. Trzecia jest Barcelona z 38 oczkami na koncie.