Okropnie przejechano się po Lewandowskim. Uderzono bezlitośnie, coraz większa krytyka napastnika

W Barcelonie ciągle podkreślają, że drużyna jest w budowie i dopiero za sezon lub dwa można spodziewać się wielkich triumfów. Jednak odpadnięcie już w 1/16 finału Ligi Europy po wcześniejszej klęsce w Lidze Mistrzów trudno uznać za "skutek uboczny" budowania zespołu. Kibice z Camp Nou nie ukrywają swojego niezadowolenia z powodu kolejnych niepowodzeń na międzynarodowej arenie. Ostatnio coraz częściej obrywa się również Robertowi Lewandowskiemu.

Lewandowski ostro krytykowany. Ekspert uderzył bezlitośnie

Trudno nie odnieść wrażenia, że po mistrzostwach świata forma napastnika zdecydowanie spadła. Choć w lidze hiszpańskiej wciąż wpisuje się na listę strzelców, jego występy nie są tak porywające, jak miało to miejsce w pierwszej części sezonu. W europejskich pucharach było jeszcze gorzej. "Marca" zauważa, że na międzynarodowej arenie Lewandowskiemu szło naprawdę źle. - Robert Lewandowski nie jest opłacalny w Europie - napisał dziennikarz Carmen Torres.

- FC Barcelona zapłaciła za niego 45 milionów euro. Był wielkim transferem i wielką nadzieją Xaviego i Joana Laporty. Miał być wielkim atutem w walce o tytuł w europejskich pucharach. To jednak nie wystarcza. W Europie nie robi takiej różnicy jak w Hiszpanii - uzasadnił dziennikarz. Również i on zauważa, że forma Lewandowskiego w ostatnim czasie pozostawia wiele do życzenia.

