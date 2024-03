i Autor: Pixabay Świeczka

Przykra wiadomość

Przykra wiadomośc dotarła do Polski. Nie żyje legenda światowej piłki, sprowadził kultowego polskiego zawodnika

Smutna wiadomość dotarła do Polski. W wieku 79 lat zmarła legenda hiszpańskiej piłki - Manuel Ruiz de Lopera. Były zarządca Betisu Sevilla prowadził klub w latach 90. i to właśnie on sprowadził do LaLigi Wojciecha Kowalczyka. Miłośnicy LaLigi pogrążyli się w żałobie.