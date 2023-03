Real – Barcelona RELACJA NA ŻYWO Półfinał Pucharu Króla Real Madryt – FC Barcelona LIVE WYNIK Real – Barcelona dzisiaj 2.03 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Robert Lewandowski w Barcelonie: dobra decyzja, czy jednak błąd? Były kadrowicz o transferze do giganta z Katalonii

Jerzy Dudek o absencji Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. To dlatego kapitan kadry doznał urazu

Byli kadrowicze o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Jednoznaczne opinie, choć jest jedno, ale...

Real Madryt - FC Barcelona

Bramki:

Kartki:

Real:

Barcelona:

Na żywo Real Madryt - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu ramach półfinału Pucharu Króla. Na przeciw siebie staną Real Madryt oraz FC Barcelona. Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Real – Barcelona RELACJA NA ŻYWO Półfinał Pucharu Króla Real Madryt – FC Barcelona LIVE WYNIK

Starcia Realu Madryt z Barceloną to jedne z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego sezonu w piłce nożnej. Starcia między hiszpańskimi gigantami jest niezwykle ważne nie tylko dla kibiców z Półwyspu Iberyjskiego, ale dla całej Europy i świata. Choć nie trudno zauważyć, że w ostatnim czasie wywołują one jakby nieco mniej emocji, to wciąż prestiż tego meczu jest nieoceniony. Niestety, w nadchodzącym meczu w ramach półfinału Pucharu Króla (czeka nas jeszcze rewanż) zabraknie Roberta Lewandowskiego, który doznał urazu w meczu z Almerią i musi odpoczywać.

Real – Barcelona dzisiaj 2.03 NA ŻYWO w INTERNECIE Real Madryt – FC Barcelona RELACJA LIVE

W tym sezonie meczów Realu z Barceloną mieliśmy i będziemy mieli naprawdę dużo. Drużyny te spotkały się po raz pierwszy jeszcze latem na przedsezonowym tournée po USA i wówczas 1:0 wygrała Barcelona. Kolejne starcie miało miejsce już w ramach LaLiga i wtedy z wygranej mogli cieszyć się „Królewscy” którzy rozbili rywala 3:1. Później wielcy rywale zmierzyli się w finale Superpucharu Hiszpanii i role się odwróciły „Duma Katalonii” wygrała 3:1. Przed nami jeszcze trzy mecze tych zespołów – dwa w ramach półfinału Pucharu Króla oraz rewanżowe starcie w LaLiga.