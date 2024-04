Real - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. El Clasico Real - Barcelona STREAM ONLINE LIVE mecz Real Madryt - FC Barcelona gdzie oglądać dzisiaj 21.04

Real Madryt - FC Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać El Clasico Real - Barcelona

To będzie już trzecie El Clasico w tym sezonie. Pierwsze odbyło się pod koniec października w Barcelonie i drużyna Roberta Lewandowskiego przegrała wtedy 2:1 na własnym stadionie, mimo że przez ponad godzinę prowadziła 1:0. Bohaterem był jednak strzelec dwóch goli - Jude Bellingham. Ten na wagę zwycięstwa wpadł w doliczonym czasie gry i pozwolił Realowi odskoczyć od odwiecznego rywala. Ta przewaga w tabeli La Liga po 31 kolejkach wynosi 8 punktów i tak naprawdę rewanżowe El Clasico w lidze jest ostatnią szansą dla Barcy, by zbliżyć się do "Królewskich" i powalczyć o obronę mistrzostwa. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo obie drużyny przystępują do niedzielnego meczu w odmiennych humorach. Real w euforii po wyeliminowaniu Manchesteru City i awansie do półfinału Ligi Mistrzów, Barcelona w smutku po klęsce z PSG i odpadnięciu w ćwierćfinale LM.

"Duma Katalonii" ma też ostatnią szansę, by przełamać niemoc w starciach z Realem. Trzy poprzednie oficjalne "Klasyki" kończyły się zwycięstwem drużyny ze stolicy. I były naprawdę bolesne - wspominaliśmy o tym ligowym z października, jednak jeszcze wcześniej w kwietniu "Królewscy" rozbili Barcelonę na Camp Nou 4:0 w półfinale Pucharu Króla. Z kolei później zmiażdżyli piłkarzy Xaviego 4:1 w finale Superpucharu Hiszpanii. Honorowego gola dla "Blaugrany" strzelił wtedy Robert Lewandowski, na którego ponownie zwrócą się oczy wszystkich kibiców Barcy. Czy Polski napastnik zdoła ustrzelić Real na Santiago Bernabeu?

Mecz Real Madryt - FC Barcelona w 32. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanałach Canal+ Premium i Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnych usługach Canal+ Online i Polsat Box Go.