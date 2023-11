Real Sociedad - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Real Sociedad - Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Real Sociedad - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 4.11

Xavi przekazał ważne informacje na temat zdrowia Lewandowskiego. Kibice tylko na to czekali, znakomite wiadomości

Kibice Barcelony będą zdruzgotani. Leo Messi został zapytany o powrót do "Dumy Katalonii", jego słowa odbierają wszelką nadzieję

To już pewne

Druzgocące wiadomości o Robercie Lewandowskim. Trudno to ukrywać, tak fatalnie nie było od lat

Real Sociedad - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ w TV? Mecz Real - Barcelona na którym kanale dzisiaj 4.11

FC Barcelona w dotychczasowych meczach ligi hiszpańskiej co prawda traciła punkty, ale jeszcze ani razu nie przegrała. Pech, z punktu widzenia kibiców Blaugrany chciał, że pierwsza porażka w sezonie przyszła w najbardziej prestiżowym spotkaniu. Przed tygodniem świat piłki skupiony był na El Clasico. Choć Barcelona przez długi czas prowadziła z Realem Madryt, ostatecznie musiała uznać wyższość Królewskich, a zespół ze stolicy Hiszpanii ponownie uratował Jude Bellingham, który zdobył dwie bramki dla swojej drużyny. Tym samym Barcelona do lidera La Liga, którym sensacyjnie jest Girona, traci już jedenaście punktów (Girona ma jeden mecz rozegrany więcej - przyp.red). Szansą na odrobienie strat będzie sobotnie starcie z Realem Sociedad.

We are in the Basque Country 🌬️ pic.twitter.com/ByswqVLEuS— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2023

Real Sociedad - Barcelona STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz Real Sociedad - Barcelona TV NA ŻYWO?

Nie będzie to jednak łatwe spotkanie dla podopiecznych Xaviego, bo zespół z Kraju Basków spisuje się w tym sezonie solidnie. Real Sociedad na własnym terenie nie przegrał ani jednego z sześciu dotychczasowych spotkań. - To rywal na poziomie Ligi Mistrzów, który pewne rzeczy robi bardzo dobrze. Mają tego samego trenera od lat. Grają na najwyższym poziomie, jeśli chodzi zarówno o atak, jak i obronę, a także intensywność. Myślę, że to jednak z najlepszych drużyn pod względem defensywnym - powiedział Xavi na przedmeczowej konferencji prasowej.

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 4 listopada. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Canal+Sport 2 oraz w płatnej aplikacji Canal+Online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu Real - Barcelona na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!