Mbappe strzela jak natchniony. Lewandowski może mu tylko pozazdrościć, ogromna strata Polaka

Gianni Infantino nie wytrzymał. Odniósł się do rasistowskich zachowań w meczu Barcelony. "Jestem przerażony"

to już przesądzone

Real Madryt w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej pokonał Las Palmas 4:1, a Mbappe strzelił w tym meczu dwa gole. Tym samym Francuz przekroczył barierę 300 bramek w klubowej karierze. W jego wieku - 26 lat i 31 dni - więcej trafień na koncie miał tylko legendarny Leo Messi.

Pozostałych znakomitych piłkarzy Mbappe pozostawił daleko za plecami. Trzeci w tym zestawieniu Raul Gonzalez w wieku Francuza strzelił "tylko" 217 goli, Cristiano Ronaldo - 193, brazylijski Ronaldo - 183, a Robert Lewandowski - 166.

Kylian Mbappe tylko za Messim, Lewandowski daleko

Mbappe zadebiutował w seniorskim futbolu w sezonie 2015/16 jako piłkarz AS Monaco. Pierwszego gola strzelił przeciwko Troyes w Ligue 1. Sezon 2016/17 był punktem zwrotnym w jego karierze. Zdobył mistrzostwo Francji i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując Borussię Dortmund w 1/8 finału i Manchester City w ćwierćfinale. Łącznie w barwach AS Monaco zanotował 27 trafień.

W 2017 roku przeszedł do Paris Saint-Germain za 170 mln euro. W kolejnych siedmiu latach strzelił 256 goli dla paryżan, a w sezonie 2023/24 zdobył aż 44 bramki. Jako zawodnik PSG strzelił 175 goli w Ligue 1, 42 w Lidze Mistrzów, 35 w Pucharze Francji, dwa w Pucharze Ligi i dwa w Superpucharze Francji. Setnego gola w klubowej karierze Mbappe strzelił przeciwko Galatasaray Stambuł, a dwusetnego przeciwko Montpellier w lidze francuskiej.

Latem napastnik przeszedł do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. W tym sezonie strzelił 18 goli dla "Królewskich", a trzy z nich w meczach finałowych: z Atalantą Bergamo (2:0) w Superpucharze Europy, z Barceloną (2:5) w Superpucharze Hiszpanii i z Pachucą (3:0) w Pucharze Interkontynentalnym.

Liczba bramek zdobytych w wieku Kyliana Mbappe (26 lat i 31 dni)

1. Leo Messi - 313 goli w 379 meczach

2. Kylian Mbappe - 301

3. Raul Gonzalez - 217

4. Marco Van Basten - 209

5. Sergio Aguero - 200

6. Cristiano Ronaldo - 193

7. Luis Suarez - 184

8. Ronaldo Nazario - 183

9. Robert Lewandowski - 166

10. Thierry Henry - 148