i Autor: AP Robert Lewandowski

Jasna deklaracja!

Robert Lewandowski jasno o swojej przyszłości! Nie pozostawił złudzeń, powiedział o odejściu z Barcelony!

Robert Lewandowski postanowił odnieść się do plotek w sprawie swojej przyszłości. Napastnik reprezentacji Polski porozmawiał ze "Sportem" i powiedział, czy w następnym sezonie także będziemy mogli zobaczyć go w barwach drużyny ze stolicy Katalonii. Ta wypowiedź nie pozostawia nawet cienia wątpliwości, kapitan polskiej kadry ma swój cel i zamierza go zrealizować!