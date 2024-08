Robert Lewandowski mógł czuć się zagrożony, trzeba było podjąć taką decyzję. Ale potem zrobił to! [WIDEO]

To było już drugie spotkanie Barcelony w USA. Kilka dni wcześniej Katalończycy w Orlando zremisowali 2:2 z Manchesterem City. Robert Lewandowski tamto spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. Na boisko wszedł w 62 minucie, i z miejsca spotkało go wyróżnienie. Kilkanaście minut potem na jego ramię trafiła kapitańska opaska Barcy, którą wcześniej nosił w tym meczu Clement Lenglet. Po meczu zaś dwaj najlepsi napastnicy ostatnich lat wymienili się koszulkami – co można zobaczyć na poniższym filmie.

Robert Lewandowski mógł czuć się zagrożony, trzeba było podjąć taką decyzję

Mecz w Orlando zaczął się z opóźnieniem, ze względu na burzę przechodzącą nad Florydą. Z tego samego powodu przerwane zostało także wspomniane na wstępie El Clasico. Po mniej więcej kwadransie sędzia Armando Villarreal nakazał obu drużynom zejście do szatni. W Stanach Zjednoczonych istnieje nakaz opuszczenia murawy przez zawodników w przypadku występowania wyładowań atmosferycznych. Przerwa w grze trwała ponad godzinę

Robert Lewandowski wrócił na boisko i zrobił to!

Na boisko w lepszym stylu wrócili piłkarze „Królewskich”. Ich gol nie został jednak uznany, w przeciwieństwie do trafienia Barcelony w 42. minucie. Robert Lewandowski zaczął w tejże minucie „zbierać punkty” do klasyfikacji kanadyjskiej: to po jego dograniu do siatki Realu trafił Pau Victori. Choć trudno nie odnieść wrażenia, że w owej asyście Polaka było nieco przypadku: trzeba zakładać, że „Lewy” raczej celował do siatki...

🔥 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗶 𝘄 𝗘𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗰𝗼! 🔥Alex Valle → 🇵🇱 Robert Lewandowski → Pau Víctor ⚽️#lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/XhwGrwSGSE— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 4, 2024

Autor bramki, Pau Victor, pozyskany został przez Barcelonę z Girony. Niektórzy – na przykład dziennikarze „El Nacional” – upatrują w nim następcę Lewandowskiego po zakończeniu przez Polaka przygody z Blaugraną. Za oceanem 23-letni napastnik imponuje dyspozycją. Strzelił bramkę „Obywatelom” z Manchesteru, a popisy strzeleckie w konfrontacji z Realem kontynuował również po przerwie, choć i w przypadku tej akcji kapitan Biało-Czerwonych postawił na niej swą pieczęć, zaliczając „asystę drugiego stopnia”.

𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐏𝐀𝐔 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀! 😍Fantastyczna akcja FC Barcelony! ⚽️🔥 Wszystko rozpoczął 🇵🇱 Robert Lewandowski, ale zobaczcie tę asystę Álexa Valle! 🤌 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/seqFqzSebb— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 4, 2024

Lewandowski boisko opuścił na kwadrans przed końcem, ustępując miejsca Vitorowi Roque. Katalończycy dwubramkowej przewagi nie utrzymali – do ich siatki trafił Nicolas Paz – ale z boiska schodzili w roli zwycięzców.

W nocy z 6 na 7 sierpnia (1.30 czasu polskiego) tournée Katalończyków po USA zakończone zostanie potyczką z AC Milan. Nowy sezon LaLiga rozpoczyna się 15 sierpnia. Barca swój pierwszy mecz – z Valencią na wyjeździe – zagra dwa dni później.