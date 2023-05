Robert Lewandowski nagrodzony olbrzymim wyróżnieniem? Media są przekonane, wszystko zdarzy się już niebawem!

Robert Lewandowski może już niebawem doznać wielkiego zaszczytu. Gwiazdor polskiej piłki, a także najskuteczniejszy strzelec Barcelony w sezonie 2022/2023 może zostać jednym z kapitanów klubu ze stolicy Katalonii, a przynajmniej tak donoszą hiszpańskie media. Po odejściu z klubu Sergio Busquetsa, potrzebne będzie znalezienie nowego kapitana, a zdaniem dziennikarzy, to właśnie Lewandowski jest jedną z tych postaci, której umiejętności przywódcze robią wielkie wrażenie na trenerze Blaugrany, Xavim.

Robert Lewandowski bliski zostania jednym z kapitanów Barcelony? Ma robić wrażenie na Xavim

Po odejściu Busquetsa z klubu jasnym stało się, że drużyna "Dumy Katalonii" będzie musiała wybrać nowego kapitana. Jak donoszą hiszpańskie media, jednym z kapitanów klubu ma zostać właśnie Lewandowski, który swoim podejściem ma robić bardzo pozytywne wrażenie na Xavim,

- Lewandowski jako pierwszy przychodzi, by pomagać młodym. (...) Naprawdę się postarał, by mieć dobry kontakt z Gavim, pomóc Pedriemu i innym. To lider, w szatni jest absolutnie podziwiany. Xavi nie spodziewał się, że ma takie zdolności i talent w podejściu do ludzi. Wiedzieli, że jest liderem, goleadorem, topowym piłkarzem, ale nie mieli pojęcia, jakie ma umiejętności w aspekcie ludzkim - twierdzi dziennikarz hiszpańskiego "ASa", Javi Miguel.