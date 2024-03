Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Podają kierunek transferu! Konkretne propozycje z dwóch stron!

Ściągnął Polaków do LaLiga, teraz stracił posadę. Klub ogłosił to już oficjalnie

Robert Lewandowski przeniesię się do Madrytu?! Te wieści gruchnęły nagle. Sensacyjny ruch

Przykra wiadomośc dotarła do Polski. Nie żyje legenda światowej piłki, sprowadził kultowego polskiego zawodnika

Te wieści o Lewandowskim gruchnęły nagle. Szokujące informacje o Polaku tuż przed meczem Walia - Polska. Odrzucił to od razu

Robert Lewandowski będzie bohaterem transferu? Okazuje się, że zawodnikiem reprezentacji Polski jest bardzo duże! Jak mówią branżowe media - Polak przymierzany jest do odejścia do dwóch, odmiennych sobie kierunków. Czy były snajper Bayernu Monachium zdecyduje się na transfer do któregoś z nich?

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Mowa o dwóch kierunkach!

Jeszcze nie tak dawno Robert Lewandowski przymierzany był do gry w którymś z klubów MLS, jednak okazało się, że transfer Polaka do Stanów Zjednoczonych legnie przez kwestie finansowe. W grze o napastnika miały pozostać kluby z Arabii Saudyjskiej, które od dawna są bardzo zainteresowane piłkarzem, a także, jak się okazuje, Atletico Madryt. Tak przynajmniej twierdzi i Florian Plettenberg, który podkreśla zaangażowanie obu tych stron w pozyskaniu Polaka.

📍Robert #Lewandowski, understand that he definitely wants to stay at @FCBarcelona in summer! He has no plans for a transfer at this stage … ➡️ But: There's still a lot of interest from Saudi Arabia and interesting clubs from Europe. Atlético is monitoring his situation. 13… pic.twitter.com/QlHmTpAj3V— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 27, 2024

- Nadal istnieje duże zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej i ciekawych europejskich klubów. Atletico monitoruje sytuację - napisał Plettenberg za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.