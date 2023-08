Robert Lewandowski potrzebował niespełna 3 minut, żeby zrobić swoje. O tym będzie głośno!

Kibice byli na to wściekli. Teraz Lewandowski będzie musiał się przyzwyczaić. Ogłoszono rewolucję

W zeszłym roku mecz o Puchar Gampera był pierwszym występem Lewandowskiego na Camp Nou, ale po dwunastu miesiącach rzeczywistość jest diametralnie inna. Od dłuższego czasu było wiadomo, że FC Barcelona planuje modernizację stadionu, która ruszyła pod koniec poprzedniego sezonu. W związku z remontem "Duma Katalonii" musiała przenieść się na Stadion Olimpijski na wzgórzu Montjuic. To na nim będą odbywać się domowe mecze Barcelony w sezonie 2023/24, a pierwszy z nich to tradycyjnie starcie o Puchar Gampera. Podobnie jak przed rokiem, Lewandowski okazał się największym bohaterem tego wydarzenia!

Lewandowski w niespełna 3 minuty zrobił swoje na nowym stadionie

Stadion Olimpijski w Barcelonie jest kolejnym obiektem, na którym polski napastnik strzelił gola. "Lewy" nie potrzebował wiele czasu, bo już w 3. minucie wtorkowego meczu z Tottenhamem otworzył wynik spotkania! Dokładnie potrzebował on 148 sekund, żeby przywitać się z nowym stadionem w najlepszy możliwy sposób. Lewandowski wykorzystał świetną akcję rozegraną przez Oriola Romeu i Raphinhę i strzałem lewą nogą pokonał w polu karnym bramkarza Tottenhamu.

Dla Barcy były to miłe złego początki, bo szybki gol "Lewego" wcale nie podłamał przyjezdnych z Londynu. Już w 24. minucie Oliver Skipp doprowadził do remisu, a dwanaście minut później wyprowadził Tottenham na prowadzenie. Po pierwszej połowie to właśnie goście prowadzą 2:1 i są bliżej zwycięstwa w Pucharze Gampera.

📽️ - Lewandowski's goal vs Spurs, Romeu brilliant.pic.twitter.com/6z5V7yPC78— Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 8, 2023