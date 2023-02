Robert Lewandowski powiedział wprost, co myśli o Xavim. Te słowa nie przejdą bez echa, mówi o zaufaniu

Choć Robert Lewandowski trafił do Barcelony niespełna rok temu, to od razu stał się ważną częścią tego zespołu. Pierwsze tygodnie i miesiące na pewno nie były takie, jak oczekiwali tego fani, bowiem drużyna Xaviego szybko wypisała się z walki w Lidze Mistrzów. Teraz jednak kibice mogą być coraz bardziej skłonni, by o tym zapomnieć - „Duma Katalonii” wygrała Superpuchar Hiszpanii, jest już w półfinale Pucharu Króla, a w lidze hiszpańskiej ma 8 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. W rozmowie z „beIN Sports” Robert Lewandowski zdradził, co czuje po wygraniu pierwszego trofeum w barwach Barcelony oraz co myśli o jej trenerze, Xavim.

Lewandowski wyjawił, jak dogaduje się z Xavim

Robert Lewandowski świetnie radzi sobie na boisku, ale jest wzorem dla swoich kolegów z szatni także poza murawą, o czym przekonujemy się nie od dziś. Teraz przed Polakiem i Barceloną mecz z Villarreal w lidze hiszpańskiej, a później pierwsze starcie w 1/16 finału Ligi Europy. „beIN Sports” postanowiło jednak zapytać Lewandowskiego m.in. o Superpuchar, czyli pierwsze jego trofeum w barwach „Dumy Katalonii” oraz o relacje z Xavim. – Po zdobyciu pierwszego trofeum poczułem, że rzeczywiście jestem częścią Barcelony. Stałem się kimś, kto zdążył już sięgnąć z zespołem po trofeum. (...) Po zdobyciu Superpucharu poczułem się jak w domu. Towarzyszyło mi uczucie, że nie muszę już niczego udowadniać, a zamiast tego, mogę skupić się na przyszłości i na walce o kolejne trofea, jakie na nas czekają – zdradził Lewandowski.

W hiszpańskich media pojawił się niedawno materiał na temat tego, z czym w trakcie tego sezonu musiał poradzić sobie Xavi. Uznano, że przyjście Lewandowskiego było wielką niewiadomą, ale Hiszpan świetnie poradził sobie z nową gwiazdą. Potwierdzają to także słowa Lewandowskiego dla „beIN Sports”, który przyznał, że Xavi wzbudza jego zaufanie. – Jako zawodnik, ufasz mu. Widzisz po nim pewność, że to, co chce nam przekazać, jest słuszne. To sprawia, że chcesz podążać jego śladem. Był znakomitym piłkarzem, widział wszystko na boisku. (...) Między byciem doskonałym piłkarzem a trenerem są pewne różnice, których zrozumienie decyduje o sukcesie. Xavi doskonale je rozumie i wie, co powinien robić – wyjaśnił polski snajper.