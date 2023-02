Hiszpanie pieją z zachwytu nad Lewandowskim. Polak znów pokazał się z najlepszej strony

Robert Lewandowski bardzo szybko stał się prawdziwym liderem Barcelony w tym sezonie. Mimo że pojawił się w klubie dopiero latem, to niemal od razu wkomponował się w zespół i zaczął pełnić kluczową rolę w ataku drużyny. Co więcej, jest także niezwykle ważną postacią w szatni. I choć wcześniej Hiszpanie mieli pewne obawy co do transferu Polaka, to teraz nie mogą przestać się nim zachwycać. I trudno się dziwić patrząc, jak prezentuje się na boisku i jaki przykład daje on swoim kolegom.

Robert Lewandowski „przyłapany” w ośrodku treningowym

Wszystko rozbija się o to, co Robert Lewandowski postanowił zrobić ze swoim dniem wolnym. Po rozbiciu Sevilli 3:0 (Lewandowski tym razem na listę strzelców się nie wpisał) Xavi postanowił wynagrodzić swoich piłkarzy i dał im dodatkowy dzień wolny. Okazuje się, że nie wszyscy z niego skorzystali, a jednym z bardzo nielicznych był właśnie Robert Lewandowski.

Jak podaje „El Chiringuito” w dzień wolny na trening przyjechali Robert Lewandowski, Sergio Busquets i Sergi Roberto. Z Busquetsem sprawa jest prosta – leczy on kontuzję i pojawił się on na rehabilitacji. Lewandowski i Sergi Roberto sami zdecydowali się na dodatkowe zajęcia. Takim zachowaniem Polak potwierdza to, co wiadomo o nim od lat – że jest wzorem profesjonalizmu i ciężko pracuje na swój sukces. A to tylko coraz bardziej kupuje serca kibiców Barcelony.