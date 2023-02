Hiszpanie nie wierzyli w Lewandowskiego? Mieli duże obawy po jego przyjściu do Barcelony, wszystko ujawniono

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego ciągnęła się bardzo długo, ale ostatecznie jej finał był po myśli polskiego napastnika, który latem 2022 roku przeniósł się z Bayernu Monachium do Barcelony. Choć kibice „Dumy Katalonii” napastnika o światowej klasie, to nie obyło się bez pewnych obaw. Te postanowił naświetlić kataloński „Sport”, który wskazuje, że porozumienie się z Lewandowskim było jednym z największych wyzwań, jakie czekało trenera Barcelony, Xaviego.

Lewandowski miał sprawić problemy Xaviemu?

Dziennikarze „Sportu” podsumowują pół roku nowego sezonu w wykonaniu Xaviego i prowadzonej przez niego drużyny. Ich zdaniem dużym wyzwaniem miało być wkomponowanie Lewandowskiego w drużynę, a to ze względu na fakt, że Polak mógł nie odczuwać już takiego głodu gry i wygrywania, jak wcześniej. – Polski napastnik przybył do Barcelony bez niczego do udowodnienia. W Bayernie Monachium wygrał absolutnie wszystko, a jego nazwisko było już wśród najlepszych na świecie. Chociaż przez cały czas było jasne, że Lewandowski jest bardzo zmotywowany do przejścia do Barcelony, istniały pewne wątpliwości co do tego, jak wpasuje się w nową ligę i niedoświadczony zespół – czytamy.

Jak wszyscy dobrze widzimy po wynikach Lewandowskiego i Barcelony, ten test Xavi rozwiązał celująco, co oczywiście doceniają też w „Sporcie”, w którym podkreślają, że Xavi wcześniej nie miał doświadczenia w zarządzaniu takimi gwiazdami. – Zarządzanie Lewandowskim przez Xaviego to spektakularny sukces – dodano.