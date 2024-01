Robert Lewandowski prawie pobił się z rywalem na boisku! Gorąca przepychanka po bramce Barcelony. Nie było przyjemnie

Robert Lewandowski i jego koledzy usłyszeli najgorszą wiadomość! Co za strata, to może być bolesne!

Kolejne osłabienie Barcelony i Roberta Lewandowskiego. To będzie długa przerwa

Robert Lewandowski nie zachwyca w tym sezonie na boisku, ale nie można oddać mu wielkiego zaangażowania w losy Barcelony. Polak jest czołową postacią drużyny i regularnie zagrzewa ją do walki, zwłaszcza w momentach, gdy „Duma Katalonii” ma problemy. W meczu z Villarrealem wydawało się, że goście zdobędą komplet punktów bez większych kłopotów. Przeciętnie grająca „Blaugrana” przegrywała od 54 minuty 0:2, ale w jedenaście minut wyszła na prowadzenie 3:2. Ostatecznie Villarreal strzelił jeszcze trzy bramki, w tym dwie w dziesiątej i dwunastej minucie doliczonego czasu gry, zgarniając trzy punkty.

Barcelona – Villarreal: Lewandowski prawie pobił się z rywalem!

Polski napastnik miał udział przy tych trafieniach, choć sam gola nie zdobył. Robert Lewandowski asystował przy trafieniu Ilkaya Guendogana. Osiem minut później do siatki trafił Pedri i na boisku momentalnie zrobiło się bardzo gorąco.

„Dumie Katalonii” zależało na wygraniu tego spotkania, by zmniejszyć straty do drugiej w tabeli Girony. Momentalnie po piłkę do siatki pobiegło dwóch piłkarzy Barcelony, w tym Robert Lewandowski. Na drodze zawodników stanął Eric Bailly, który spróbował zablokować zabraknie piłki przez Polaka. W kilka chwil rozpętała się przepychanka, która zakończyła się spotkaniem twarzą w twarz obu zawodników.

Na szczęście po kilkunastu sekundach Lewandowski i Bailly uspokoili się i wrócili do dalszej gry. Całe zajście nie uszło jednak uwadze sędziego, który obu piłkarzy ukarał żółtą kartą.

