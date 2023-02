Robert Lewandowski przeszedł do historii! Polak pobił rekord legendy, co za wyczyn

Robert Lewandowski odkąd przeszedł do Barcelony cały czas pokazuje trenerowi oraz kibicom, że jest jednym z najważniejszych piłkarzy na murawie w koszulce "Blaugrany". Przed mistrzostwami świata w Katarze 34-latek został zawieszony na trzy mecze z powodu gestu, który pokazał w kierunku sędziego po otrzymaniu czerwonej kartki. W 17. kolejce La Liga, podopieczni Xaviego pokonali Betis Sewilla 2:1, a drugą bramkę dla "Dumy Katalonii" strzelił właśnie "Lewy". Polak świetnie odnalazł się w polu karnym po wykonanym rzucie rożnym w 80. minucie. Pod nieobecność 34-latka Barcelona wygrała trzy spotkania 1:0 z Atletico Madryt, Getafe oraz Gironą.

Lewandowski pobił rekord słynnego Ronaldo! Co za wyczyn Polaka

Lewandowski dotknął nosa po otrzymaniu czerwonej kartki, co zostało przez sędziego uznane, jako obraźliwy gest w jego kierunki. Ponadto Polak wykonał ten sam ruch po zdobyciu bramki na 2:1 w ostatnim spotkaniu, co mogło być skierowane do władz ligi, za tak dotkliwą karę. Oprócz tego trafienie 34-latka było 14. golem w sezonie 2022/2023, dzięki czemu nadal jest królem strzelców ligi hiszpańskiej. O wyczynie kapitana reprezentacji Polski napisał serwis "BarcaInfo" w mediach społecznościowych. - Robert Lewandowski zdobył już 14 bramek w 16 meczach La Liga i jest to najlepszy wynik dla debiutanta w barwach Barçy od czasów Ronaldo w sezonie 1996/97 - można przeczytać.

W najbliższych dwóch spotkaniach w lidze hiszpańskiej Barcelona zmierzy się z Sevillą oraz Villarreal, następnie "Duma Katalonii" będzie podejmować Manchester United w ramach rozgrywek Ligi Europy.

