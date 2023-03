Robert Lewandowski rozbrajająco szczerze o Barcelonie. Mocne słowa, "nie jesteśmy w stanie o to walczyć"

Barcelonę czeka kompletna zapaść? Może ją spotkać gigantyczna kara, aż ciężko w to uwierzyć

Robert Lewandowski postanowił udzielić wyjątkowo szczerej wypowiedzi przed 'El Clasico". Zawodnik reprezentacji Polski, na którego bardzo liczbą kibice Barcelony w kontekście zdobywania bramek w spotkaniu przeciwko Realowi Madryt powiedział tuż przed spotkaniem z "Królewskimi", że jego zdaniem Barcelona nie jest w stanie jeszcze w pełni rozwinąć skrzydeł i walczyć na wielu frontach. Padły mocne słowa.

Robert Lewandowski szczerze o Barcelonie. Padły mocne słowa

Jak przyznał Lewandowski, wie, że znajduje się w bardzo dobrej drużynie, ale aby funkcjonowała ona jeszcze lepiej, potrzeba kilku zmian.

- Mamy dobrą drużynę. Może trzeba zmiany albo dwóch, by stworzyć nie tyle ideał, co bardziej konkurencyjny zespół - stwierdził Lewandowski i dodał, że jego zdaniem klub z Camp Nou nie jest jeszcze w stanie rywalizować o wszystkie możliwe trofea.

- W tym sezonie mieliśmy problemy w Lidze Mistrzów. Musimy to poprawić. Na razie nie jesteśmy walczyć na najwyższym poziomie o trzy trofea. To zrozumiałe. W piłce nożnej nie da się czegoś zmienić w tydzień czy miesiąc. To wymaga czasu - powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski cytowany przez "meczyki.pl".