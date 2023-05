Robert Lewandowski stanie przed wielkim wyzwaniem! Zagra z prawdziwymi gigantami, pilne doniesienia

Niewiarygodne, co może stać się w życiu Roberta Lewandowskiego. Wielkie wydarzenie o krok, to byłoby spełnienie marzeń

Robert Lewandowski nie będzie miał łatwych wakacji! Po skończeniu sezonu w LaLidze, Polak będzie walczył w spotkaniach przedsezonowych rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych i jak wiadomo, nie będą to proste mecze! Ogłoszono właśnie, z kim Barcelona będzie grać. Mowa tu o naprawdę poważnych rywalach.

Robert Lewandowski zagra z prawdziwymi gigantami. Podali listę sparingów

W zeszłym roku przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polak grał w spotkaniach przedsezonowych. Okazuje się, że tak jak przed 12-ma miesiącami Barca ruszy do USA i znowu mierzyć będzie się z prawdziwymi gigantami europejskiej piłki. Tym razem amerykańska publiczność zobaczy wielkie piłkarskie święto w którym to drużyna Dumy Katalonii mierzyć się będzie z Juventusem, Milanem oraz Arsenalem. Jakby tego było mało, na amerykańskmiej ziemi dojdzie także do starcia między klubem Polaka a Realem Madryt. Wygląda na to, że kapitana polskiej kadry czeka naprawdę pracowite lato, a sam będzie miał na kim szlifować swoje umiejętności strzeleckie.