Robert Lewandowski utarł nosa Benzemie. Nie było żadnych wątpliwości, Polak lepszy w prestiżowym rankingu

Robert Lewandowski na pewno mógł mieć nieco inne oczekiwania wobec pierwszego sezonu w barwach Barcelony. Szybkie odpadnięcie z Ligi Mistrzów, a potem z Ligi Europy, to na pewno nie jest coś, do czego przyzwyczaił się reprezentant Polski. Z biegiem sezonu Barcelona radziła sobie jednak coraz lepiej i choć nie zdołała pokonać Realu Madryt w walce o Puchar Króla, to okazała się lepsza w Superpucharze Hiszpanii oraz - przede wszystkim - w LaLidze, co bardzo ucieszyło Lewandowskiego. Również indywidualnie Robert Lewandowski może być zadowolony – choć nie wynik strzelecki w porównaniu z tym osiąganym w Bayernie może nie być bardzo imponujący, to jest wystarczający, by sięgnął po koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej. Dokonania Barcelony i Lewandowskiego docenił właśnie portal „The Athletic”.

Barcelona zdominowała prestiżowy ranking. Lewandowski wyparł Benzemę

Trudno się dziwić, że najlepszy strzelec mistrza kraju i całej będzie głównym kandydatem do 11. sezonu w Hiszpanii. W najlepszej jedenastce sezonu w LaLidze portalu „The Athletic” oprócz Lewandowskiego znalazło się także sześciu innych zawodników Barcelony – ter Stegen, Balde, Christensen, Araujo, Pedri, de Jong. Zestawienie uzupełnia ledwo dwóch piłkarzy Realu Madryt – Vinicius Junior i Eder Militao. Jedenastkę kompletują Takefusa Kubo z Realu Sociedad i Antoine Griezmann z Atletico Madryt.

Jak widać, zabrakło w niej miejsca dla Karima Benzemy, mimo że Francuz to drugi najlepszy strzelec całej ligi. Portal „The Athletic” uznał jednak, że to Vinicius Junior był zawodnikiem ważniejszym dla zespołu, bardziej też pasował jeśli chodzi o pozycję na boisku – Vinicius gra jako lewy napastnik, a Benzema zdecydowanie częściej występuje na środku, czyli tam, gdzie Lewandowski.