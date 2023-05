Robert Lewandowski z jasnym stanowiskiem w sprawie rasizmu w La Liga. Polski piłkarz zrobił to bez wahania! Ważny gest

Cała Hiszpania żyje ostatnio brzydkim, rasistowskim atakiem na Viniciusa juniora. "Kibice" obrażali piłkarza ze względu na jego kolor skóry. Zawodnicy i władze La Liga są oburzone zachowaniem pseudokibiców. Hiszpańska ekstraklasa walczy z tym problemem. Protestowali m.in. piłkarze w trakcie meczu Real Sociedad - Barcelona. Robert Lewandowski i jego koledzy zdecydowali się zabrać głos w tej sprawie. Przed rozpoczęciem spotkania stanęli z wielkim banerem. Ważny gest solidarności był wyjątkowy!

Obrzydliwy atak na Roberta Lewandowskiego. Oberwał za stanowczą postawę wobec Rosji

Vinicius junior ofiarą rasizmu. Ważny gest piłkarzy Barcelony

Vinicius junior był atakowany rasistowsko przez pseudokibiców. Na reakcję piłkarza nie trzeba było czekać zbyt długo.

- To nie był pierwszy raz, ani drugi, ani trzeci. Rasizm jest normalny w La Liga. W rozgrywkach uważa się to za normalne, federacja uważa to za normalne, a rywale do tego zachęcają. Jest to piękny naród, który mnie przyjął i który kocham, ale który zgodził się pokazać światu wizerunek kraju rasistowskiego. Przykro mi z powodu tych Hiszpanów, którzy się z tym nie zgadzają, ale dziś w Brazylii Hiszpania jest znana jako kraj rasistów" - napisał Vinicius Junior w mediach społecznościowych.

Gwiazdor Realu Madryt otrzymał też wsparcie m.in. od szefa Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianniego Infantino.

Cristiano Ronaldo wyjawił, czy będzie dalej grał w Arabii Saudyjskiej. Jasny komunikat, nie pozostawił wątpliwości

Komitet Rozgrywek zdecydował się zezłomować sędziów i nie karać Viniego za błędy arbitrów! 🚨🚨🚨 https://t.co/u0E359L4Az— RealMadryt.pl (@RealMadryt_pl) May 23, 2023

Piłkarze Barcelony i Villarrealu przed meczem stanęli z wielkim banerem z hasłem przeciwko rasizmowi. - Rasiści, wypad z futbolu - czytaliśmy na banerze. Za nim bez wahania stanął m.in. Robert Lewandowski. Brawo!