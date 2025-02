Robert Lewandowski znów to pokazał, co za moc! Gwiazdor Barcelony krok od rekordu

Co za powrót Barcelony w Pucharze Hiszpanii, wstała z kolan! Atletico Madryt w szoku, co za sceny! [WIDEO]

Ciarki przechodzą, co wyprawia prawie 37-letni Robert Lewandowski w Barcelonie! Aż trudno uwierzyć

Robert Lewandowski podwyższył wynik z Atletico

To był szalony mecz, pełen zwrotów akcji. Atletico miało wymarzony początek, bo w ciągu sześciu minut dwa razy pokonało Wojciecha Szczęsnego. Jednak mimo tych ciosów Barcelona podniosła się. Gdy w drugiej połowie Lewandowski strzelił czwartego gola, wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą. Tyle że Atletico w końcówce potrafiło wydrzeć zwycięstwo gospodarzom.

Polscy reprezentanci w środku stadionowego piekła, a Jose Mourinho dolał oliwy do ognia. Jest reakcja: wytoczono ciężkie działa

Ferran Torres zasłużył na miejsce w pierwszym składzie Barcelony

To było trafienie numer 33 polskiego napastnika w 36. występie w tej edycji. W ten sposób wyrównał strzelecki dorobek z debiutanckiego sezonu w Barcelonie. Wtedy taki dorobek zgromadził w 45 spotkaniach. Nieobecność Lewego w wyjściowym zestawieniu mocno zaskoczyła, szczególnie że jego zmiennik, Ferran Torres, zawiódł po bramką Atletico. Trener Hansi Flick wytłumaczył, że postawił na Hiszpana, bo ten dobrze wypadł we wcześniejszych meczach z Betisem i Valencią. - Strzelał gole i dlatego zasłużył na to, aby wybiec w pierwszym składzie - odparł niemiecki szkoleniowiec Barcelony.

