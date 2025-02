i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny

Polski duet rządzi!

Wojciech Szczęsny z kapitalną paradą, ale pokonany po raz czwarty. Tak Robert Lewandowski strzelił z Atletico [WIDEO]

Barcelona rywalizuje z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Hiszpanii. Po pierwszej połowie klub z Katalonii prowadził 3:2. Po przerwie gospodarzy przed stratą bramki uratował Wojciech Szczęsny. Co to była za porada polskiego bramkarza. Robert Lewandowski wszedł w drugiej połowie i po chwili strzelił gola na 4:2. Ale to nie był koniec emocji, bo Atletico walczyło i po raz trzeci i czwarty pokonało polskiego bramkarza.