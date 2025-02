Co za powrót Barcelony w Pucharze Hiszpanii, wstała z kolan! Atletico Madryt w szoku, co za sceny! [WIDEO]

Popis Atletico Madryt w sześć minut

Atletico zaskoczyło gospodarzy. Wprawdzie Wojciech Szczęsny pierwszy strzał wybornił, bo wybił piłkę na rzut rożny, ale po chwili już Julien Alvarez z bliska go pokonał. To był szok dla Barcelony, że tak szybko dała się zaskoczyć. Ale to nie był koniec jej nieszczęść. W szóstej minucie Antoine Griezmann znów wyprowadził defensywę Barcy w pole i po raz drugi pokonał polskiego bramkarza. To był perfekcyjny początek w wykonaniu Atletico. Ale potem dominował już tylko zespół gospodarzy.

Wojciech Szczęsny takiego początku się nie spodziewał z Atletico. Ale Barcelona zareagowała, co za reakcja! [WIDEO]

Trzy gole Barcelony w pierwszej połowie

Jednak Barcelona szybko się otrząsnęła i zaliczyła niesamowity powrót! W dwie minuty zdobyła dwie bramki. Najpierw trafił Pedri, a za moment Pau Cubarsi. Jeszcze przed przerwą gospodarze ponownie oszukali defensywę z Madrytu. Tym razem do siatki trafił Inigo Martinez. Do przerwy Barcelona prowadzi 3:2 z Atletico w tym szalonym spotkaniu w półfinale Pucharu Hiszpanii. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Barcelony z Atletico na sport.se.pl.

Znamy składy przed meczem Barcelona - Atletico Madryt! Robert Lewandowski na ławce rezerwowych

Jednak Barcelona szybko się otrząsnęła i zaliczyła niesamowity powrót! W dwie minuty zdobyła dwie bramki. Najpierw trafił Pedri, a za moment Pau Cubarsi. Jeszcze przed przerwą gospodarze ponownie oszukali defensywę z Madrytu. Tym razem do siatki trafił Inigo Martinez.

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców LaLiga w sezonie 2024/2025? Oczywiście, że tak! Nie

Michał Probierz szczerze o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.