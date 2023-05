Rywal ostrzega Lewandowskiego. Chce mu zepsuć mistrzostwo Hiszpanii, "tak jak w Katarze"

Robert Lewandowski może dziś sięgnąć z Barceloną po wyczekiwane trofeum. Jeśli Barca, będąca faworytem spotkania, ogra Espanyol, będzie mogła dopisać kolejne mistrzostwo Hiszpanii do swojej kolekcji. Jeden z obrońców ekipy rywali "Dumy Katalonii", piłkarz reprezentacji Meksyku, Cesar Montes zapowiada, że zepsuje święto Polakowi i zatrzyma go tak, jak w trakcie meczu Polaków z Meksykiem na mistrzostwach świata w Katarze. Padła mocna deklaracja.

Robert Lewandowski będzie miał zepsute święto? Obrońca reprezentacji Meksyku zapowiada

Mecze Espanyolu z Barceloną są derbowymi, więc emocje w tych starciach są bardzo duże. Obrońca Espanyolu i Meksyku, Cesar Montes, zaznacza, że będzie chciał zatrzymać Lewandowskiego, o czym powiedział w rozmowie z "ASem".

- Pamiętam jego świetną grę w powietrzu. To, że utrzymywał się przy piłce... Nie wykorzystał rzutu karnego, ale normalnie nie wybacza w takich sytuacjach, dlatego jest jednym z najlepszych. Teraz będzie inaczej, zagramy w innych okolicznościach, ale każdy ma ten sam cel (...) Lewandowski to napastnik, który ma ogromne możliwości. Zobaczyłem to już na mundialu. Jest czołowym napastnikiem, ale cały skład FC Barcelona jest bardzo dobry, więc musisz skupić się na każdym ze względu na jakość, jaką mają. Lewandowski jest wysoko w hierarchii w Barcelonie, ale postaram się zaatakować go jak najlepiej, tak jak w Katarze - powiedział Montes w rozmowie z "ASem".