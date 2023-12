Sceny w sprawie Roberta Lewandowskiego! Reprezentant Polski na wylocie? Fani będą w głębokim szoku

Bezlitosna ocena Roberta Lewandowskiego. Serce pęka, gdy patrzy się na takie wpisy. Wygląda to coraz gorzej

Kariera Roberta Lewandowskiego od kilku lat jest jedną z najlepszych wśród wszystkich piłkarzy na świecie. Kapitan reprezentacji Polski znakomicie spisywał się przez osiem lat w Bayernie Monachium, zdobywając wiele nagród, a także pobijając kolejne rekordy. "Lewy" przeniósł się do Barcelony w sezonie 2022/2023, wówczas napastnik bardzo dobrze się spisywał na boisku, co potwierdzają liczby, jakimi jest na pewno zdobycie tytułu króla strzelców, a wraz z zespołem "Dumy Katalonii" wywalczył mistrzostwo Hiszpanii. Od trwającego sezonu, forma 35-latka coraz bardziej pozostawia wiele do życzenia, ponieważ nie jest już tak skuteczny, jak kilka miesięcy temu. Maciej Iwański za pośrednictwem "TVP Sport" poinformował, że transfer Lewandowskiego jest możliwy nawet w styczniu.

Słabe informacje dotyczące Roberta Lewandowskiego! Kapitan reprezentacji Polski na wylocie z Barcelony?

Powodów w sprawie odejścia Lewandowskiego z Barcelony jest kilka na pewno jednymi z nich są finanse, a także aktualna forma Polaka. Ponadto Vitor Roque ma zasilić skład "Blaugrany" na początku roku, utalentowany Brazylijczyk ma być następca 35-latka. - Jeśli do zarejestrowania Brazylijczyka potrzeba udowodnienia, że Gavi musi mieć przerwę trwającą ponad pięć miesięcy, to można mówić o efekcie motyla. Roque miał przyjść latem, ale po urazie Gaviego sytuacja się zmieniła i wpływa to bezpośrednio na Lewandowskiego - przekazał Iwański.

- Odejście Lewandowskiego - powtórzę - jest, jak słyszę, możliwe nawet w styczniu zależnie od wysokości oferty, jaka może być złożona za Polaka. Władze Barcelony wiedzą, że wobec aktywnego, wielkiego kontraktu Roberta nie tylko zaoszczędzą na takim ruchu, ale jeszcze zasilą klubową kasę poważną sumą za 35-letniego piłkarza - dodał Iwański.

Warto przypomnieć, że to właśnie Iwański, jako pierwszy poinformował o ewentualnym transferze Lewandowskiego do Barcelony.