i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

A jednak!

Sensacyjne doniesienia w sprawie Lewandowskiego. Kara dla Polaka anulowana. Fenomenalne wiadomości dla Barcelony

Robert Lewandowski odwieszony z kar. Mimo że Polak miał nie wystąpić w spotkaniu Barcelony przeciwko Espanyolowi, to będzie mógł pojawić się na boisku i ma być do dyspozycji Xaviego na to spotkanie. Informacje potwierdziły najpierw media, a później sam klub "Dumy Katalonii".