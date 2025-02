Już 2,5 roku temu niespełna 29-letni dziś piłkarz stoczył pierwszą odsłonę boju o życie! Odkryto wówczas u niego jedną z odmian nowotworu krwi – chłoniaka Hodgkina. Przerwa w karierze boiskowej trwała kilka miesięcy, poświęconych na terapię. Ta przebiegła na tyle pomyślnie, że obrońca zdążył jeszcze na samą końcówkę sezonu 2022/23 i na murawie świętował awans Las Palmas do Primera divison!

Teraz – jak poinformował sam Rodriguez na specjalnie zwołanej konferencji prasowej – ponownie będzie musiał poddać się chemioterapii! - W środę hematolog potwierdził, że nastąpił nawrót choroby. Będę wyłączony z gry przez kolejne sześć miesięcy, które będą poświęcone na zmagania chorobą. Mam nadzieję, że zobaczę was ponownie w sezonie 2025/26 – wyznał piłkarz publicznie.

Według Hiszpańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (SEOM), chłoniak Hodgkina to stosunkowo rzadka choroba, występująca głównie u ludzi młodych, zwłaszcza w wieku od 25 do 30 lat. Co roku odnotowuje się od 2,5 do 3 nowych przypadków na 100000 mieszkańców. W początkowych stadiach prawdopodobieństwo wyleczenia wynosi około 95%, w stadiach zaawansowanych możliwość wyleczenia zbliża się do 80%.

El centrocampista y primer capitán de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez fue arropado en su comparecencia ante los medios de comunicación por el consejo de administración y la dirección deportiva en una comparecencia en la que comunicó la recaída que ha sufrido con el linfoma de… pic.twitter.com/zj0WyCGdnd— Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) February 6, 2025