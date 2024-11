Szczęsny i Lewandowski przyłapani w Barcelonie! Nie mogli sobie tego odmówić w trakcie przerwy na kadrę

Kibice wściekli na Lewandowskiego! Wszystko przez zdjęcie z żoną, wytykają mu to!

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski wykorzystali przerwę na kadrę

Wojciech Szczęsny już w sierpniu zakończył karierę, a po jej wznowieniu i dołączeniu do FC Barcelony, w październiku oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. Od tej pory skupia się jedynie na treningach w stolicy Katalonii, czego nie można powiedzieć o Robercie Lewandowskim. Ten w dalszym ciągu jest kapitanem reprezentacji, ale w listopadzie nie pojawił się na zgrupowaniu ze względu na uraz pleców. Podczas przerwy na kadrę skupił się na regeneracji, ale miał też więcej czasu dla najbliższych, z czego skorzystał. Podczas gdy ich koledzy szykowali się do meczów z Portugalią i Szkocją, rodziny Lewandowskich i Szczęsnych wspólnie korzystały z wolnego, a najwięcej radości miały ich dzieci.

Lewandowski i Szczęsny mieszkają obok siebie. Zobacz, gdzie mieszkają w Barcelonie:

Szczęsny i Lewandowski z dziećmi w parku rozrywki

W mediach społecznościowych piłkarzy i ich żon pojawiło się sporo zdjęć z wolnych dni w Barcelonie. Anna Lewandowska niedawno otworzyła w tym mieście swoje centrum fitness, a w niedzielę oprowadziła po nim męża i Szczęsnych. Marina Łuczenko-Szczęsna była zachwycona wystrojem tego miejsca, ale to była gratka głównie dla dorosłych. Ich dzieci cieszyły się wcześniejszego dnia, gdy mogły wyszaleć się w barcelońskim parku rozrywki. Lewandowski z córką i Szczęsny z synem zostali nagrani na jednej z kolejek przez czekającego na swoją kolej kibica.

Kiedy Lewandowski wróci do gry?

Wolny czas powoli dobiega końca. W poniedziałek, 18 listopada, reprezentacja Polski zagra swój ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA ze Szkocją, a już w sobotę (23 listopada) do gry wróci Barcelona. Jej rywalem na wyjeździe będzie Celta Vigo i kibice z pewnością liczą na to, że Lewandowski będzie już gotowy do gry. Szczęsny wciąż czeka na swój debiut i być może w którymś z najbliższych meczów po listopadowej przerwie otrzyma szansę od Hansiego Flicka.