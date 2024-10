Real Madryt – Barcelona: Przewidywane składy! Wiemy, co ze Szczęsnym. Dziennikarze nie mają wątpliwości

Na to piłkarskie święto czekają przede wszystkim fani Realu Madryt i Barcelony. Potyczki obu tych zespołów zawsze miały specjalną otoczkę i były bardzo emocjonujące. Dla polskich kibiców wartość tego spotkania wzrosła, ze względu na fakt, że “Duma Katalonii” w ostatnim czasie ściągnęła do swojego klubu Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski zakończył karierę, jednak Barcelona po dramatycznej sytuacji związanej z kontuzją Marca Andre ter Stegena namówiła 34-latka do powrotu na boisko.

Szczęsny na ławce rezerwowych w El Clasico! Hansi Flick postawił na Penę

Szczęsny jeszcze nie miał okazji zadebiutować w koszulce Barcelony i niestety taka sytuacja nie będzie miała miejsca od początku meczu z “Królewskimi”. Hansi Flick zdecydował, że od pierwszych minut na boisku pojawi się Pena, a Polak rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Na boisku nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Nic dziwnego, ponieważ Polak znakomicie rozpoczął sezon 2024/2025.